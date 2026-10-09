Zürich - In der Serie «Success Stories» von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Merz Automobile, wie ein digitaler Neustart die Online-Buchungen verdoppelt hat. Die Merz Automobile AG ist ein Familienunternehmen und die offizielle Subaru-Vertretung in Baden. Seit 2018 führen André und Shirley Merz den Betrieb. Die Angebote reichen vom Erstgespräch über den Verkauf von Neu- und Occasion-Fahrzeugen bis hin zu persönlichem Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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