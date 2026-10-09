Der wochenlange Abwärtstrend der BYD-Aktie drückte den Kurs am gestrigen Donnerstag fast auf ein neues 2-Jahrestief. Doch am Freitagmorgen stemmt sich der chinesische Autokonzern mit einem Kursplus von über +3% gegen seine Talfahrt. Gibt es denn gute Nachrichten von Build Your Dreams und wie sollten Anleger darauf reagieren? Boom im Ausland, Bust in China BYD versorgte den Markt zum Wochenschluss in der Tat mit guten Nachrichten. Im September verkaufte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de