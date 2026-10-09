Apple kürzt die Bestellungen für das iPhone 18 Pro um bis zu 20 Prozent. Teure Speicherchips treiben die Preise, die Nachfrage lahmt. Und die Aktie? Liegt schon über dem Kursziel der Analysten. Apple tritt beim neuen iPhone auf die Bremse. Der Konzern hat mehrere Zulieferer angewiesen, weniger Bauteile für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max zu fertigen, wie Nikkei Asia am Freitag berichtete. Die Bestellungen für Oktober seien um mindestens 15 Prozent unter die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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