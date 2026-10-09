Berlin - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat den Besuch von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) bei der Geburtstagsfeier von Russlands Präsident Wladimir Putin als "rückgratlos" kritisiert. "Putin ist ein Kriegsverbrecher, und dass Schröder ihn feiert, zeigt mal wieder seine politische und moralische Rückgratlosigkeit", sagte Reichinnek dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). Gerade als Altkanzler habe Schröder eine besondere Verantwortung.
Dass Schröder Putin "trotz des völkerrechtswidrigen Kriegs gegen die Ukraine weiterhin hofiert, ist verstörend, hat aber sicherlich auch viel mit Schröders persönlichen finanziellen Interessen zu tun, denen er in Russland vortrefflich nachgegangen ist und es auch aktuell weiterhin tut", so die Linken-Fraktionschefin.
Dass Schröder Putin "trotz des völkerrechtswidrigen Kriegs gegen die Ukraine weiterhin hofiert, ist verstörend, hat aber sicherlich auch viel mit Schröders persönlichen finanziellen Interessen zu tun, denen er in Russland vortrefflich nachgegangen ist und es auch aktuell weiterhin tut", so die Linken-Fraktionschefin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur