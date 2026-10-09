Hannover (ots) -Das lavera Skin Longevity Serum wurde in Frankreich mit dem Beauty-Preis Victoire de la Beauté in der Kategorie TOP Innovation ausgezeichnet und setzt sich gegen zahlreiche Produkte konventioneller Kosmetikmarken durch. Gleichzeitig ist die Skin Longevity Serie für den 19. Deutschen Nachhaltigkeitspreis Produkte (DNP) im Transformationsfeld Ressourcen nominiert.Beide Anerkennungen beruhen auf unabhängigen Bewertungsverfahren: Der Beauty-Preis aus Frankreich wird auf Basis anonymisierter Produkttests durch Verbraucher:innen vergeben; die DNP-Nominierung erfolgt nach der Vorauswahl durch Assessmentteams und der anschließenden Bewertung durch eine unabhängige Fachjury mit Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und weiteren Fachbereichen. Der DNP Produkte zeichnet wegweisende Produkte, Dienstleistungen und (digitale) Systeme aus, die die Transformation wirksam voranbringen und damit in ihrem Markt beispielgebend sind.Die aktuelle DNP-Nominierung fügt sich in eine langjährige Beteiligung von Laverana am Wettbewerb ein: Seit 2016 wurde Laverana wiederholt nominiert und erreichte mehrere Finalisten- und Top-5-Platzierungen. 2022 gewann Laverana im Transformationsfeld Ressourcen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP 2023).Während das Verbrauchervotum aus Frankreich die erzielte Produktleistung des NATRUE zertifizierten Naturkosmetikproduktes würdigt. Die lavera Skin Longevity Serie steht für "Slow Aging statt Anti-Aging" und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit natürlichen Inhaltsstoffen. Sie umfasst eine Tagespflege mit LSF 15, eine Nachtpflege, ein Serum und Eye Patches. Der präventive Pflegeansatz übersetzt wissenschaftliche Erkenntnisse in eine zeitgemäße Naturkosmetik-Serie."Wissenschaftliche Kompetenz wird dann sichtbar, wenn sie in einer Produktinnovation ankommt, die Menschen überzeugt. Genau dafür steht unsere Skin Longevity Serie: Sie verbindet einen wissenschaftlich fundierten Entwicklungsansatz mit einem präventiven Pflegeverständnis und den Anforderungen zertifizierter Naturkosmetik. Mit 'Slow Aging statt Anti-Aging' wollen wir aktuelle Pflegetrends nicht nur aufgreifen, sondern sie aus der Naturkosmetik heraus aktiv mitprägen und vorantreiben", sagt Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit bei Laverana.Die Auszeichnung des Skin Longevity Serums mit dem Beauty-Preis Victoire de la Beauté und die Nominierung der gesamten Longevity-Serie beim 19. Deutschen Nachhaltigkeitspreis Produkte machen diesen Anspruch sichtbar - und unterstreichen lavera als kompetente, innovative Impulsgeberin für die Weiterentwicklung der Naturkosmetik.Über laveralavera Naturkosmetik verbindet Natur, Forschung und Verantwortung. Als zertifizierteNaturkosmetikmarke entwickelt lavera Pflege- und Kosmetikprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen seit fast 40 Jahren in der Region Hannover, die weltweit vertrieben werden. www.lavera.de; www.lavera.fr; www.lavera.it; www.lavera.comPressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6368174