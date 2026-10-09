Paris / London / Zürich - Die wichtigsten Börsen Europas haben sich am Freitag erholt. Sie folgten damit dem Rückgang der Ölpreise. Auch die Anleiherenditen kamen vor dem Wochenende zurück. «Die Anleger schöpfen wieder etwas Hoffnung, dass sich die Lage an den Energie- und Anleihemärkten zumindest stabilisiert», so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Von einer echten Entspannung kann allerdings noch keine Rede sein.» Der EuroStoxx ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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