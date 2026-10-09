OpenAI hat drei Mitarbeiter:innen mit sofortiger Wirkung entlassen, weil sie angeblich vertrauliche Informationen weitergegeben hätten. Jetzt setzen sich die Ex-Mitarbeiter:innen mit einem kritischen Brief zur Wehr und warnen vor den Entwicklungen bei OpenAI. Seit einigen Monaten gibt es Sicherheitsbedenken rund um OpenAI. Alles begann mit dem Hugging-Face-Vorfall, der seither vom KI-Unternehmen aufgearbeitet wird. Im Laufe der Untersuchungen wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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