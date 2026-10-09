Der Aufstieg von asiatischen Portalen wie Temu oder Shein scheint vorerst gestoppt, wie neue Zahlen zeigen. Ursache dafür sind nach Branchenangaben seit Kurzem geltende EU-Vorgaben. Die asiatischen Plattformen Shein, Temu und Aliexpress haben im dritten Quartal in Deutschland deutlich weniger umgesetzt. Die Erlöse gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,5 Prozent auf 566 Millionen Euro zurück, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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