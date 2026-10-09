LONDON, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OpenFX hat heute die Gründung von OpenFX Ventures bekannt gegeben. Das auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisierte Infrastrukturunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den weltweiten Umtausch, die Abwicklung und den Transfer von Geldern zu ermöglichen. OpenFX Ventures ist ein neuer Investmentbereich, der Partnerschaften mit Gründern in der Frühphase in den USA, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum eingehen wird.

Im Fokus stehen Innovatoren, die Finanzanwendungen entwickeln, um konkrete Herausforderungen in besonders wichtigen Bereichen zu bewältigen:

KI-gestützte Zahlungslösungen

Infrastruktur für Kredit- und Kapitalmärkte

Anwendungen der nächsten Generation

Infrastruktur für Zahlungsrouting und Clearing

OpenFX Ventures hat bereits in ein vielversprechendes Portfolio schnell wachsender Unternehmen investiert und sucht aktiv nach weiteren Gründern, die die Branche voranbringen.

"Der Großteil der weltweiten Geldströme wird nach wie vor über Systeme abgewickelt, die noch vor dem Internetzeitalter entwickelt wurden. Gleichzeitig wird es für Unternehmen, die diese Systeme modernisieren wollen, immer schwieriger, Kapital zu beschaffen", erklärt Prabhakar Reddy, Gründer und CEO von OpenFX. "In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Präsenz in zahlreichen Märkten aufgebaut und dabei gelernt, wo die größten Hindernisse liegen. Mit OpenFX Ventures können wir gezielt mit den Gründern zusammenarbeiten, die an Lösungen für diese Herausforderungen arbeiten."

Die Portfoliounternehmen erhalten Kapital, Zugang zu den Märkten von OpenFX sowie die Möglichkeit, neue Produkte und Funktionen bereits frühzeitig zu nutzen.

"Eine ganze Gemeinschaft hat dazu beigetragen, OpenFX zu dem zu machen, was es heute ist - und wir stehen erst am Anfang. Wir möchten, dass noch mehr Gründer von Anfang an auf diese Art von Unterstützung zählen können. Genau dafür haben wir OpenFX Ventures ins Leben gerufen", so Karan Shah, Chief of Staff bei OpenFX und Leiter von OpenFX Ventures.

Gründer, die sich in einer frühen Finanzierungsphase befinden, können das Team unter ventures@openfx.com kontaktieren.

Über OpenFX

OpenFX entwickelt Infrastruktur für den grenzüberschreitenden Geldtransfer, den Umtausch von Währungen und die Abwicklung von Zahlungen. In weniger als zwei Jahren hat das Unternehmen ein annualisiertes Transaktionsvolumen von mehr als 80 Milliarden US-Dollar erreicht und unterstützt über 100 Fintech-Unternehmen in den USA, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den Investoren von OpenFX zählen unter anderem Accel, Lightspeed Faction, NFX, Northzone, Pantera und Variant. Weitere Informationen finden Sie unter openfx.com.

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