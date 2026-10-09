Seit im März 2026 die neue Fassung der Anschlussnorm VDE-AR-N 4105 erschienen ist, gibt es Unsicherheiten beim neuen vereinfachten Anschlussprozess für Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlagen, PV-Kleinstspeicher und DC-gekoppelte Solarspeichereinheiten. Die Clearingstelle EEG|KWKG hat den Stand der Dinge auf ihrer Internetseite aktualisiert. Die Clearingstelle EEG|KWKG hat ihre Antwort auf die Häufige Rechtsfrage Nr. 1 "Was ist beim Anschluss von Stecker-Solargeräten (sogenannten Plug&Play-Anlagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver