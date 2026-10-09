München (ots) -Marco Polo startet mit mehr als 70 Routenvorschlägen und zehn neuen Touren für Individualreisende in die Saison. Der Katalog "Marco Polo Individuell reisen ohne Gruppe" für 2027 ist erschienen und alle Reisen sind online unter www.marco-polo-reisen.com/reisevarianten/individuellveröffentlicht.Mit Marco Polo "Individuell reisen ohne Gruppe" können Gäste die Höhepunkte eines Landes im Privatwagen mit Fahrer und persönlichem Scout oder mit Mietwagen in ihrem eigenen Rhythmus entdecken. Neue Reisen, die ab der Saison 2027 buchbar sind, führen u. a. auf die Azoren, den Balkan, nach Angola, in den Südpazifik und nach China. Auch Mietwagenreisen nach Japan und La Réunion sind neu. Insgesamt hält der Katalog mehr als 70 Routenvorschläge bereit. Alle Reisen sind von den Marco Polo Reiseexpertinnen und -experten komplett organisiert und die Durchführung ist garantiert. Zur Wahl stehen Standard, Premium- oder teilweise auch Luxushotels. Reisedauer und Abreisetermin können individuell festgelegt werden. Zudem können sich die Marco Polo Gäste vor Ort spontan entscheiden, ob und wann sie eine Pause, einen Fotostopp oder eine längere Besichtigung einlegen wollen.Neue Destination: Angola - Von Wasserfällen zu WüstendünenAngola ist neu im Angebot von Marco Polo "Individuell reisen ohne Gruppe". Der 13-tägige Angola-Routenvorschlag führt von der Hauptstadt Luanda zu den beeindruckenden Kalandula-Wasserfällen. Bevor es über den spektakulären Gebirgspass Serra da Leba geht, ist ein Halt am Straßenmarkt Mercado das Mangueiras geplant. Dort verkaufen die indigenen Mucubal und Ngendelengo Kunsthandwerk sowie traditionelle Öle. Das Finale der abenteuerlichen Reise bilden die Dünen der Namibwüste und die wilde Atlantikküste bei Cabo Ledo, wo Zeit zum Baden und für Entspannung bleibt. Internet: www.marco-polo-reisen.com/75862027 neu im Programm: Balkan - Vier Länder, tausend SchätzeAuf dem Routenvorschlag dieser neuen, 14-tägigen Tour verbinden die Marco Polo Reiseexpertinnen und -experten vier Länder miteinander: Es geht von Albaniens bunter Hauptstadt Tirana über die Albanischen Alpen und die Adriaküste nach Montenegro, in den Kosovo bis zum Ohridsee in Nordmazedonien. Unterwegs warten ein Drei-Gänge-Menü in einem traditionellen albanischen Heim und eine Fährfahrt auf dem Koman-Stausee. Außerdem mit dabei: Wanderungen durch den Valbona-Nationalpark und durch das Valbonatal sowie eine Weinprobe in einem nordmazedonischen Kloster. Internet: www.marco-polo-reisen.com/2492Neue Reise: China - der Marco Polo KlassikerIn 17 Tagen führt eine neue, umfassende China-Reise von Beijing über Xian und Shanghai nach Hongkong. Neben bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Großen Mauer, der Verbotenen Stadt in Beijing oder der Terrakotta-Armee in Xian entdecken die Marco Polo Gäste auf der vorgeschlagenen Route auch ländlichere Gegenden. Zum Beispiel erleben sie die Yungang-Grotten bei Datong mit über 200 Nischen und mehr als 50.000 Buddhastatuen und Reliefs oder die kleine Stadt Pingyao. Weitere Highlights: ein Treffen mit einem Tai-Chi-Meister, der den Reisenden die Grundlagen von Chinas Volksfrühsport Nummer eins beibringt, eine Akrobatikshow in Shanghai und eine Fahrt mit dem Bambusfloß auf dem Li-Fluss. Internet: www.marco-polo-reisen.com/5585Die neuen Reisen im Überblick:Valencia - Paella, Palmen und Paseos (https://www.marco-polo-reisen.com/0992)Azoren - Island-Hopping im Atlantik (https://www.marco-polo-reisen.com/1096)Polen - Kopfsteinpflaster und Wolkenkratzer (https://www.marco-polo-reisen.com/2590)Balkan - Vier Länder, tausend Schätze (https://www.marco-polo-reisen.com/2492)Angola - Von Wasserfällen zu Wüstendünen (https://www.marco-polo-reisen.com/7586)La Réunion - Vulkaninsel voller Wunder (https://www.marco-polo-reisen.com/7795) (Mietwagenreise)Südpazifik - Wo Lagunen in allen Farben leuchten (https://www.marco-polo-reisen.com/8090)China - Der Marco Polo Klassiker (https://www.marco-polo-reisen.com/reise/china/5585)Japan - Gipfel, Geishas und Großstadtlichter (https://www.marco-polo-reisen.com/5485)(Mietwagenreise)Simbabwe - Ursprüngliches Afrika (https://www.marco-polo-reisen.com/7584)(nur online veröffentlicht)Weitere Informationen zu Reisen von Marco PoloInformationen zu allen Reisen von Marco Polo gibt es in Reisebüros, online oder im ServiceCenter unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH).Marco Polo - Experte für spannende EntdeckerreisenMarco Polo bietet erlebnisreiche Rundreisen mit einheimischen Scouts, die zu den Highlights eines Landes führen. Veröffentlicht hat der Experte für spannende Entdeckerreisen sein Programm in drei Katalogen und im Internet. Beim Angebot "Entdeckerreisen in kleinen Gruppen" sind maximal zwölf Gäste bei Fernreisen und 16 Gäste auf Europa-Reisen gemeinsam unterwegs. Mit Marco Polo Young Line Travel entdecken junge Traveller zwischen 20 und 35 Jahren gemeinsam die Welt. Bei Marco Polo "Individuell reisen ohne Gruppe" können Gäste die Höhepunkte eines Landes im Privatwagen mit Fahrer und persönlichem Scout oder selbst im Mietwagen in ihrem eigenen Rhythmus erleben. Marco Polo ist Teil der Unternehmensgruppe Studiosus. Internet: www.marco-polo-reisen.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail:frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40201/6368221