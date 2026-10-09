Mitteilung der BENO Holding AG: BENO Holding AG schafft durch erfolgreiche Refinanzierungen rund 16 Mio. EUR freie Liquidität Die BENO Holding AG hat in den vergangenen rund zwölf Monaten fünf Immobilienfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 28 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. Vier davon betreffen Refinanzierungen bestehender Immobilien, eine weitere die Finanzierung eines Neuankaufs. Im Rahmen der Refinanzierungen wurden bestehende Bankdarlehen durch Finanzierungen mit neuen Finanzierungspartnern abgelöst und neu aufvalutiert. Dadurch konnte BENO rund 16 Mio. EUR zusätzliche freie Liquidität generieren. Zusätzlich stehen rund 1 Mio. EUR zweckgebundene Mittel für weitere Objektverbesserungen zur Verfügung. Michael Bussmann, Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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