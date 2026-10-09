© Foto: DALL*EAm Donnerstag kratzte Bitcoin an der 80.000 US-Dollar-Marke, es gelang aber ein Rebound bis 82.000. Wie geht es jetzt weiter?
Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EURDen vollständigen Artikel lesen
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© Foto: DALL*EAm Donnerstag kratzte Bitcoin an der 80.000 US-Dollar-Marke, es gelang aber ein Rebound bis 82.000. Wie geht es jetzt weiter?
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Bitcoin testete aktuell die wichtige Unterstützung bei 80.000 US-Dollar und erholte sich auf 82.000 US-Dollar. Die weitere Kursentwicklung ist entscheidend: Gelingt es dem Kurs, sich stabil über 82.000 US-Dollar zu halten und bestehende Widerstände zu überwinden, könnte der Weg Richtung 90.000 US-Dollar offenstehen. Sollte dies misslingen, drohen im Herbst weitere Verkaufskaskaden, die den Preis bis auf 70.000 US-Dollar drücken könnten.