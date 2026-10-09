Der Stahlkonzern aus Niedersachsen stürmt an die Spitze des Nebenwerteindex. Die Schweizer Großbank UBS traut ihm deutlich mehr zu und setzt auf steigende Preise infolge des verschärften EU-Stahlschutzes. Zugleich rückt eine viel beachtete Trendmarke in Reichweite.Salzgitter-Papiere haben am Freitag einen zweistelligen Kurssprung hingelegt. Gegen 13 Uhr notierte die Aktie bei 49,70 Euro und damit 12,6 Prozent höher als am Vorabend - das Plus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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