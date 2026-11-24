Bern - Die UBS soll Auslandbeteiligungen künftig mit neunzig Prozent Eigenkapital unterlegen müssen. Das hat die zuständige Nationalratskommission beschlossen. Sie folgt damit dem Ständerat. Nun ist die grosse Kammer am Zug. Der Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) für eine Eigenkapitalquote von neunzig Prozent fiel knapp aus, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Mit 13 zu 12 Stimmen sprach sich eine knappe Mehrheit ...

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