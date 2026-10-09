Berlin - Die Einkommensteuer-Pläne von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) führen aus Sicht des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu massivem Jobabbau im Mittelstand. "Der deutsche Mittelstand und seine Arbeitsplätze sind dem Bundesfinanzminister offensichtlich egal. Was Lars Klingbeil hier vorgelegt hat, ist keine Reform der Einkommensteuer. Das ist die SPD-Maut für den deutschen Mittelstand. Ein echter Jobkiller", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura der "Bild-Zeitung" (Samstagsausgabe).



Es sei ihm "völlig schleierhaft, wie der SPD-Finanzminister im 7. Jahr der Wirtschaftskrise auf die Idee kommt, die Personengesellschaften noch mehr zu belasten." Alles, was man im Mittelstand erlebe, "sind Rekordschulden des Staates und Rekordabgaben für die privaten Unternehmen", so der BGA-Präsident weiter. Dazu komme der Haushalt und eine Welle neuer Steuererhöhungen.



"Gespart wird entweder gar nicht oder nur bei denen, die nicht zur eigenen Wählerklientel gehören. Wer von einem Land ohne Unternehmerinnen, aber voller Staatsbediensteter träumt, sollte jetzt glücklich sein", sagte Jandura.





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