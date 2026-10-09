Koblenz (ots) -Die Fähigkeitserweiterung der Fregattenklasse F125 und die Möglichkeit zur seegestützten Flugabwehr sind zentrale Punkte der Weiterentwicklung der Deutschen Marine. In diesem Zusammenhang gibt das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) einen Vertragsschluss mit Diehl Defence GmbH & Co. KG bekannt. Gegenstand des in der vergangenen Woche geschlossenen Vertrages ist die Anpassentwicklung des bewährten Flugabwehrsystems IRIS-T SLM, um dessen Einsatzfähigkeit auf den Fregatten der Klasse F125 sicherzustellen.Hierfür wird Diehl Defence den Aufbau von Prototypen übernehmen sowie ein umfassendes Testschießen durchführen, um die erfolgreiche Integration des IRIS-T SLM-Systems in die F125-Klasse nachzuweisen.Der Vertragsabschluss ist Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Diehl Defence und des BAAINBw seit 2024. "Die bisherige Kooperation zeichnet sich durch ein hohes Maß an Professionalität, Vertrauen und technischem Austausch aus. Wir danken allen Projektbeteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die maßgeblich dazu beigetragen hat, die komplexen Anforderungen gemeinsam zu definieren und diesen wichtigen Projektschritt zu erreichen", sagt Daniel S., der zuständige Projektleiter im BAAINBw.Für die Deutsche Marine markiert dieser Abschluss einen bedeutenden Meilenstein. Mit der gezielten Anpassung dieses Systems wird die Verteidigungsfähigkeit der F125 gegen Bedrohungen aus der Luft nachhaltig gestärkt. Durch die eingeleitete Anpassentwicklung treibt das BAAINBw die Erweiterung der Fähigkeiten der Deutschen Marine gezielt und mit hoher Geschwindigkeit voran. Die Integration von IRIS-T SLM auf den F125-Fregatten stellt sicher, dass die Marine auch zukünftigen Bedrohungsszenarien im Luftraum mit modernster Technologie begegnen kann.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTel. 0261 400 12 822E-Mail: pizain-presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/6368234