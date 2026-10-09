Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz (KI) erreicht eine neue Dimension. Während KI-Aktien am Aktienmarkt für grenzenlose Fantasie sorgt und Technologiekonzerne hunderte von Milliarden investieren, wächst hinter den Kulissen die Sorge vor einem Kontrollverlust. Könnte eine Superintelligenz schon 2029 entstehen und die Weltwirtschaft grundlegend verändern? Der ehemalige Portfoliomanager André Stagge warnt vor Risiken, die Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de