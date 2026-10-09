Steigende Renditen am Anleihemarkt und eine zunehmende Zurückhaltung der Anleger setzen wachstumsstarke Aktien unter Druck. Dennoch bieten Unternehmen mit innovativen Produkten und stabilen Wachstumsperspektiven weiterhin Chancen. Besonders Grail und Veeva Systems könnten sich trotz des schwierigen Marktumfelds als interessante Kandidaten für langfristig orientierte Anleger erweisen. Grail-Aktie: FDA-Zulassung voraus Grail entwickelt und vermarktet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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