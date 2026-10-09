Die Aktie der Elmet Group könnte von steigenden Wolframpreisen, wachsenden Verteidigungsausgaben und staatlichen Investitionen in sichere Rohstofflieferketten profitieren. Eine Finanzierung über 450 Millionen Dollar und milliardenschwere Beschaffungsverträge eröffnen erhebliche Wachstumschancen. Den ambitionierten Zielen stehen auch operative Risiken gegenüber. Ein Spezialist für kritische Metalle Die 1929 gegründete Elmet Group ist ein US-amerikanischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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