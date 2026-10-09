Die Adidas-Aktie hat für den nächsten Aufwärtsversuch zunächst mehr Schwung holen müssen als gedacht. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich oberhalb von 147,45 € eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung 166,60 € favorisiert. Stattdessen wurde die Marke zwischenzeitlich unterschritten und der direkte Rallye-Ansatz damit zunächst vertagt. Bis in die tiefere Auffangzone zwischen 135,32 und 131,40 € reichte der Rücksetzer allerdings nicht. Inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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