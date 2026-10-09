Die Aktie von Applied Digital bietet angesichts steigender Mieteinnahmen und ambitionierter Ausbaupläne erhebliches Wachstumspotenzial. Bei einem angenommenen Kursziel von 70 US-Dollar und einem Referenzkurs von 23,85 US-Dollar ergibt sich rechnerisch ein Aufwärtspotenzial von rund 200 Prozent. Applied Digital entwickelt und betreibt Rechenzentren für Hochleistungsrechnen und Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen setzt auf langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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