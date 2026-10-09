Die TSMC-Aktie befindet sich übergeordnet in einem starken Aufwärtstrend, der Anfang Oktober zum Ausbruch auf ein neues Rekordhoch bei 487,47 US$ führte. In den letzten Tagen führten Gewinnmitnahmen zu fallenden Kursen. Auch die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen änderten nichts daran, die Aktie gab im US-Handel um -3% nach. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer eine neue Einstiegschance oder könnte es nach den Zahlen weiter nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de