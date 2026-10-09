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Dow Jones News
09.10.2026 14:15 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (41. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (41. KW) 

=== 
 M O N T A G, 12. Oktober 2026 
*** 09:45 IN/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Bloomberg New Economy Forum 2026 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q 
  11:45 SE/Sveriges Riksbank, Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften 
     in Gedenken an Alfred Nobel 
***   - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q 
    - JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel 
 
D I E N S T A G, 13. Oktober 2026 
*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des 
     Weltwirtschaftsausblicks (05:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 
  07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September 
*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu 
     "The Clean Industrial Deal and a European growth strategy" 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September 
*** 20:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diner Speech im Vorfeld des International AI Summit 
***   - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
 
M I T T W O C H, 14. Oktober 2026 
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise, September 
*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, 
     Veröffentlichung des Fiscal Monitor 
*** 04:10 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, CNN-Interview mit Richard Quest zu 
     "Leadership in an age of change" 
*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei 
     Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September 
  10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV 
  10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 
*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu 
     "Supervising Climate Risk in a NonLinear World" 
*** 10:15 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Firedside Chat bei Veranstaltung der Weltbank 
*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung 
*** 10:30 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat mit Josh Lipsky 
     am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Realeinkommen September 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September 
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
***   - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q 
***   - CN/Handelsbilanz September 
 
D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2026 
*** 04:45 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin, Teilnahme an Panel bei 
     Bloomberg Global Policy Series 2026 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BIP August, 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz August 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion August 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung des 
     Women's Trading Network 
***   - BE/EU-Gipfel 
 
F R E I T A G, 16. Oktober 2026 
*** 04:30 TH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Jahrestagung von 
     Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank (mit Bundesfinanzminister Klingbeil) 
*** 05:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Fireside Chat 
     IWF-Chefin Georgieva mit Fed-Chairman Warsh 
  08:00 DE/Baugenehmigungen August 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise (endgültig) September 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 
***   - BE/EU-Gipfel Abschluss (seit 15. Oktober) 
=== 
     - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden 
     - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an 
     - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland 
     - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 
     Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com 
     DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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