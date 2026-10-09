Eine neue Funktion im Universal Automation Center 8.1 verknüpft Automatisierung, KI-Workflows, autonome Agenten und menschliche Freigaben in einem einzigen, kontrollierten Prozess.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute die Hybrid Orchestration Control Plane angekündigt, eine neue Lösung, die auf Stonebranch Universal Automation Center (UAC) Version 8.1 basiert. Damit können Unternehmen klassische Automatisierungsprozesse, KI-Tasks, autonome KI-Agenten und menschliche Entscheidungen in einem durchgängigen End-to-End-Workflow orchestrieren, mit einheitlichen Berechtigungen, Genehmigungsprozessen, Service Levels, Audit-Trails und Kontrollmechanismen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung.

Agenten kommen zunehmend im gesamten Unternehmen zum Einsatz, agieren jedoch ohne den operativen Kontext der jeweiligen Entscheidung: frühere Genehmigungen, nachgelagerte Abhängigkeiten und Wiederherstellung. Für sich genommen werden sie zu einer weiteren, isolierten Ausführungsumgebung mit separaten Steuerelementen, fragmentierter Transparenz und anzupassenden technischen Verbindungen. Die Hybrid Orchestration Control Plane verbindet diese in einem einheitlichen, kontrollierten Prozess mit der bestehenden Automatisierung: Agenten schlussfolgern und senden Anforderungen, während kontrollierte Workflows die Ausführung steuern.

"Jedes Unternehmen wird Agenten einsetzen. Die Frage ist, ob man diesen Agenten auch geschäftskritische Prozesse anvertrauen kann", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Die Hybrid Orchestration Control Plane bringt die Zuverlässigkeit, die Unternehmen seit Langem von der herkömmlichen Automatisierung erwarten, in die agentenbasierte Ausführung. Organisationen erhalten die Freiheit, die besten KI-Technologien auszuwählen, wobei jede einzelne Aktion kontrolliert, transparent und nachvollziehbar bleibt und klaren Verantwortlichkeiten zugeordnet werden kann."

Den gesamten Prozess orchestrieren, nicht nur den Agenten

Agenten-Frameworks koordinieren in der Regel, wie Agenten schlussfolgern, Tools nutzen und innerhalb ihrer Laufzeitumgebungen zusammenarbeiten. Die Hybrid Orchestration Control Plane hingegen koordiniert den übergreifenden Unternehmensprozess und verknüpft Agentenaktionen mit deterministischer Automatisierung, Anwendungen, Daten, Infrastruktur, Ereignissen und menschlichen Freigaben.

Mit der Hybrid Orchestration Control Plane können Unternehmen:

Hybride Ausführungen vereinheitlichen. Deterministische Jobs, KI-Tasks, Aktionen autonomer Agenten und menschliche Freigaben innerhalb desselben End-to-End-Workflows oder -Prozesses ausführen.

Deterministische Jobs, KI-Tasks, Aktionen autonomer Agenten und menschliche Freigaben innerhalb desselben End-to-End-Workflows oder -Prozesses ausführen. KI-gestützte Aktionen zentral steuern. Agenten rufen genehmigte Workflows über Tool-Aufrufe auf, anstatt direkt auf Unternehmenssysteme zuzugreifen. Anmeldeinformationen verbleiben in der UAC und werden den Agenten standardmäßig nicht offengelegt, während Workflows Berechtigungen, Geschäftsregeln, Genehmigungen und Service-Levels durchsetzen sowie Abhängigkeiten und Wiederherstellungsprozesse verwalten.

Agenten rufen genehmigte Workflows über Tool-Aufrufe auf, anstatt direkt auf Unternehmenssysteme zuzugreifen. Anmeldeinformationen verbleiben in der UAC und werden den Agenten standardmäßig nicht offengelegt, während Workflows Berechtigungen, Geschäftsregeln, Genehmigungen und Service-Levels durchsetzen sowie Abhängigkeiten und Wiederherstellungsprozesse verwalten. Herstellerunabhängig bleiben. Multi-Modell-Strategien unterstützen, indem Drittanbieter-Agenten, Modelle, KI-Gateways, Automatisierungstools und Unternehmenstechnologien über offene APIs, MCP und wiederverwendbare Integrationen verknüpft werden, ohne an ein einzelnes KI-Ökosystem gebunden zu sein.

Multi-Modell-Strategien unterstützen, indem Drittanbieter-Agenten, Modelle, KI-Gateways, Automatisierungstools und Unternehmenstechnologien über offene APIs, MCP und wiederverwendbare Integrationen verknüpft werden, ohne an ein einzelnes KI-Ökosystem gebunden zu sein. Nachvollziehen, was passiert ist. Einheitliche Mechanismen für Monitoring, Wiederholungsversuche, Ausnahmebehandlung und Revisionsfähigkeit über alle Ausführungsarten hinweg nutzen, mit einer lückenlosen Nachverfolgung von der Anforderung bis zum Ergebnis.

Einheitliche Mechanismen für Monitoring, Wiederholungsversuche, Ausnahmebehandlung und Revisionsfähigkeit über alle Ausführungsarten hinweg nutzen, mit einer lückenlosen Nachverfolgung von der Anforderung bis zum Ergebnis. Mit dem AI Workflow Builder schneller Workflows erstellen. Angetrieben von Stonebranchs Robi AI wandelt der AI Workflow Builder in UAC 8.1 eine natürlichsprachliche Beschreibung in einen Workflow um, der deterministische Aufgaben, KI-Tasks, Agentenaktionen, Ereignisse und Genehmigungen miteinander verknüpft. Dieser lässt sich anschließend visuell verfeinern und unter denselben Kontroll- und Freigabevorgaben wie jeder andere Workflow in den Produktivbetrieb überführen.

Angetrieben von Stonebranchs Robi AI wandelt der AI Workflow Builder in UAC 8.1 eine natürlichsprachliche Beschreibung in einen Workflow um, der deterministische Aufgaben, KI-Tasks, Agentenaktionen, Ereignisse und Genehmigungen miteinander verknüpft. Dieser lässt sich anschließend visuell verfeinern und unter denselben Kontroll- und Freigabevorgaben wie jeder andere Workflow in den Produktivbetrieb überführen. Bestehende Automatisierungsprozesse zentral steuern. Bereits eingerichtete Automatisierungen ebenso wie extern entwickelte Agenten in eine zentrale Governance einbinden, ohne die vorhandenen Plattformen, Modelle oder Tools ersetzen zu müssen.

Laut Gartner werden "bis zum Jahr 2030 95 aller I&O-Workflows einen agentenbasierten KI-Schritt beinhalten, gegenüber weniger als 5 im Jahr 2026".* Die Hybrid Orchestration Control Plane in UAC ermöglicht es I&O-Teams, diese hybriden Workflows zuverlässig zu implementieren.

Erleben Sie die Hybrid Orchestration Control Plane und UAC 8.1 auf der UserVerse Online 2026

Stonebranch wird die Hybrid Orchestration Control Plane in der Eröffnungs-Keynote "Automation in the Age of AI: The Stonebranch Vision" am 13. Oktober 2026 um 10:00 Uhr EDT 16:00 Uhr MESZ vorstellen. Melden Sie sich hier für die virtuelle Veranstaltungsreihe an.

Zusätzliche UserVerse-Sessions

15. Okt.: The Hybrid Orchestration Control Plane: Powering the Agentic Era

20. Okt.: What's New in UAC 8.1

22. Okt.: From Prompt to Production: Hands-On AI Workflow Training with Stonebranch

Verfügbarkeit

Die Hybrid Orchestration Control Plane ist mit UAC 8.1 verfügbar. Weitere Informationen und die Möglichkeit, eine Demo zu vereinbaren, finden Sie auf der Webseite zur Stonebranch Hybrid Orchestration Control Plane.

*"Gartner, I&O Automation Framework: Evaluating Deterministic vs. AI-Enabled Workflows" (Gartner, I&O-Automatisierungs-Framework: Beurteilung deterministischer Workflows im Vergleich zu KI-gestützten), Chris Saunderson, 25. Juni 2026.

Über Stonebranch

Stonebranch bietet Lösungen zur IT-Orchestrierung und -Automatisierung an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, geschäftskritische Prozesse zuverlässig in hybriden Umgebungen auszuführen. Die Plattform Universal Automation Center (UAC) vereint herkömmliche Automatisierung, KI-gestützte Workflows und autonome Agenten unter einer einheitlichen Steuerung; dadurch werden Automatisierungs-Silos beseitigt und die Governance für Unternehmens-KI etabliert. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Transportwesen, Energie und Technologie. Der Hauptsitz befindet sich in Alpharetta, Georgia, mit Teams in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter stonebranch.com.

Gartner-Haftungsausschluss

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. oder auch deren verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner spricht keine Empfehlung für die in seinen Forschungspublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Ansichten der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für bestimmte Zwecke.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261008546059/de/

Contacts:

Scott Davis

Chief Marketing Officer, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com