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|14:38
|ETTLIN AG: "Der Streubesitz ist deutlich gesunken" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVEttlin2026-2.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|24.08.
|ETTLIN AG - a.o.-HV am 28.09.2026
|- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 28. September 2026 in den Räumen der ETTLIN AG, Pforzheimer Str. 202, 76275 Ettlingen um 14:00 Uhr statt. Den vollständigen Artikel lesen...
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|06.08.
|ETTLIN AG - Absage der außerordentlichen HV am 14.08.2026
|die außerordentliche HV am 14.08.2026 wurde abgesagt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|10.07.
|Ettlin AG - außerordentliche HV am 14.08.2026
|- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 14. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, ETTLIN AG, Pforzheimer Str. 202, 76275 Ettlingen um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel...
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|30.06.
|ETTLIN AG: "...nur noch 303 Aktien im Streubesitz", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVEttlin2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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