- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 14. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, ETTLIN AG, Pforzheimer Str. 202, 76275 Ettlingen um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 14. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, ETTLIN AG, Pforzheimer Str. 202, 76275 Ettlingen um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|16:38
|Ettlin AG - außerordentliche HV am 14.08.2026
|- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 14. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, ETTLIN AG, Pforzheimer Str. 202, 76275 Ettlingen um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel...
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|30.06.
|ETTLIN AG: "...nur noch 303 Aktien im Streubesitz", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVEttlin2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|12.05.
|ETTLIN AG - HV am 18.06.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 18. Juni 2026 in den Räumen der Gesellschaft, ETTLIN AG, Pforzheimer Str. 202, 76275 Ettlingen um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 50...
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|01.09.25
|Ettlin AG: "Die Ergebnisse im Immobilienbereich waren wiederum zufriedenstellend" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVEttlin2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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