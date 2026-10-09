Mainz (ots) -Agadez, eine alte Handelsstadt im afrikanischen Staat Niger, gilt aufgrund ihrer Lage am Südrand der Sahara als Tor zur Wüste. Von hier aus starten immer wieder Konvois mit Menschen aus afrikanischen Staaten in Richtung Libyen - und in Richtung Mittelmeer. Der Dokumentarfilm "On the Border - Europas Grenzen in der Sahara" beobachtete mehr als fünf Jahre lang die Situation in Agadez und schildert die europäischen Bemühungen, die Transitmigration zu unterbinden, sowie die Folgen eines gescheiterten Migrationsabkommens. Zu sehen als deutsche Free-TV-Premiere am Montag, 12. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in der 3satDokumentarfilmzeit und unmittelbar nach Ausstrahlung in der 3satMediathek. (http://www.3sat.de/)Das Geschäft mit dem Transit von Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen, zählte viele Jahre zu den gängigen Einnahmequellen in Agadez. Um Fluchtrouten Richtung Mittelmeer zu schließen, vereinbarte die EU 2015 ein Anti-Migrationsabkommen mit Niger. Ein Gesetz zur Eindämmung wurde beschlossen, und die Europäische Union ließ zur Kontrolle der Fluchtrouten Polizisten und Grenzsoldaten ausbilden. Im Gegenzug wurden Niger Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, Kriminalität und Korruption zugesagt. Ein Projekt, das mit dem Militärputsch 2023 ein jähes Ende fand: Unter dem neuen Machthaber General Abdourahamane Tiani hat das Sahelland die zentrale Migrationsroute wieder aufgemacht. Die EU beendete Kooperationsprojekte und fror Hilfen ein.Als Stadt des UNESCO-Weltkulturerbes war Agadez einst viel besucht, inzwischen wird die Region als "Hochrisikozone" eingestuft. Eindrücklich berichten unter anderen der ehemalige Bürgermeister, die Moderatorin eines lokalen Radiosenders und ein Touristenführer aus ihrer Lebenswirklichkeit.KontaktBei Fragen erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, tripkovic.m@zdf.de,Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fdetail%2Fon-the-border-europas-grenzen-in-der-sahara%3F) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3satdokumentarfilmzeit-on-the-border-europas-grenzen-in-der-sahara) zu "On the Border - Europas Grenzen in der Sahara".- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "On the Border - Europas Grenzen in der Sahara" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/) als Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6368331