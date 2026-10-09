AvaTrade will den Großteil des Geschäfts der FXCM Group sowie deren Marke übernehmen und in die weltweite Konzernstruktur der AvaTrade Group eingliedern. Für die betreffenden FXCM-Kunden eröffnet dies den Zugang zu den fortschrittlichen Handelsplattformen, KI-gestützten Tools und dem umfassenden Multi-Asset-Angebot von AvaTrade.

AvaTrade, einer der weltweit führenden Online-Broker, gab heute bekannt, die Übernahme des Großteils des Geschäfts der FXCM Group vereinbart zu haben. FXCM zählt weltweit zu den ältesten Marken im Forex- und CFD-Handel.

FXCM wurde 1999 gegründet und gehörte zu den Pionieren des Forex-Handels für Privatanleger. In mehr als zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen weltweit einen treuen Kundenstamm aufgebaut.

"Wir wollen die nächste Entwicklungsphase des weltweiten Online-Tradings mitgestalten", sagte Daire Ferguson, CEO von AvaTrade. "Diese Transaktion ist ein weiterer bedeutender Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. Indem wir die etablierte Marktpräsenz von FXCM mit der Technologie und den Produktinnovationen von AvaTrade verbinden, wollen wir unsere globale Reichweite vergrößern und eine stärkere, breiter aufgestellte Trading-Gruppe schaffen."

Die geplante Übernahme ist der jüngste Schritt in einer Reihe strategischer Maßnahmen, mit denen AvaTrade seine Präsenz im weltweiten Online-Trading-Markt ausbauen will. Zuvor hatte die AvaTrade Group eine KI-gestützte Trading-Plattform eingeführt und mehrere technologieorientierte Initiativen auf den Weg gebracht. Zusammen spiegeln diese Entwicklungen die fortlaufenden Investitionen in Technologie, Infrastruktur und spezialisiertes Fachpersonal wider, während AvaTrade seine internationalen Aktivitäten ausweitet und das Leistungsspektrum seiner Produkte erweitert.

"Die Online-Trading-Branche tritt in eine neue Phase ein, in der führende Unternehmen Vertrauen, Innovation und weltweiten Marktzugang mit einem breiten Spektrum an Handelslösungen verbinden müssen", ergänzte Ferguson. "Diese Vereinbarung unterstützt unsere Strategie, international zu wachsen, unser Multi-Asset-Angebot zu erweitern und weiter in Technologie auch in künstliche Intelligenz zu investieren, um Trader aller Erfahrungsstufen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, FXCM-Kunden bei AvaTrade in einer neuen Ära des Tradings willkommen zu heißen."

Über AvaTrade: AvaTrade zählt zu den weltweit führenden Online-Brokern und ermöglicht über fortschrittliche Plattformen, innovative Tools und lokal ausgerichteten Kundenservice den Zugang zu einer Vielzahl von Finanzmärkten. Das 2006 gegründete Unternehmen bietet Tradern weltweit ein Multi-Asset-Ökosystem, das Futures, Optionen sowie CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien und kryptobezogene Produkte umfasst. Hinzu kommen Copy-Trading-Lösungen. AvaTrade unterliegt in mehreren Rechtsordnungen weltweit der regulatorischen Aufsicht, wurde mit mehr als 100 Branchenpreisen ausgezeichnet und ist offizieller Partner des Teams Oracle Red Bull Racing.

Über FXCM: FXCM ist ein führender Anbieter für den Online-Handel mit Devisen (FX) und CFDs sowie für damit verbundene Dienstleistungen. Die Mission des 1999 gegründeten Unternehmens besteht darin, Tradern weltweit Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zu ermöglichen. Dazu bietet FXCM innovative Trading-Tools an, stellt erstklassige Fachkräfte für die Trader-Ausbildung ein, erfüllt strenge Finanzstandards und arbeitet daran, das beste Online-Trading-Erlebnis am Markt zu bieten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261009110210/de/

Contacts:

Pressekontakte:

Thomas Morris, Daniel Levy

Finn Partners für AvaTrade

E: AvaTrade@finnpartners.com

T: +44 20 7046 8354