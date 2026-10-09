Wird bei der nächsten Oscar-Verleihung ein KI-generierter Film mit auf der Liste der Nominierten stehen? Dieses Ziel verfolgen zumindest die Macher von "Gods Don't Give Gifts". Wie sie die Auszeichnung erreichen wollen. Eigentlich sollte der Film Gods Don't Give Gifts im Oktober 2026 in Kinos in den USA erscheinen. Jetzt haben die Verantwortlichen dahinter eine Verschiebung angekündigt. Der KI-generierte Film soll erst am 4. Dezember 2026 auf Leinwänden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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