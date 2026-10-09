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Dow Jones News
09.10.2026 14:51 Uhr
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(2)

WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober 2026 (43. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober 2026 (43. KW) 

=== 
 M O N T A G, 19. Oktober 2026 
*** 04:00 CN/BIP 3Q 
*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable bei China Finance 40 Forum (CF40) 
*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarkt September 
  08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 
    - HK/Börsenfeiertag: Hongkong 
 
D I E N S T A G, 20. Oktober 2026 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September 
*** 08:00 Handelsbilanz September 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum August 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q 
  12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September 
  17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate 
  17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q 
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
 
M I T T W O C H, 21. Oktober 2026 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz September 
*** 06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary System beyond the Dollar" 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025 
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 
  12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q 
  15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q 
*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im Museum Reinhard Ernst Wiesbaden 
*** 22:00 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q 
  22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 22. Oktober 2026 
*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09.00 PK) 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 
  08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:45 FR/Geschäftsklima Oktober 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q 
  13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober 
*** 16:00 US/Index Frühindikatoren September 
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q 
 
F R E I T A G, 23. Oktober 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK) 
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q 
  07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q 
  07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober 
***   - FR/Landerrating Frankreich (Moody's), 
=== 
     - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden 
     - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an 
     - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland 
     - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 
     Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com 
     DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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