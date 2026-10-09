DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober 2026 (43. KW)

=== M O N T A G, 19. Oktober 2026 *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable bei China Finance 40 Forum (CF40) *** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ *** 08:00 GB/Arbeitsmarkt September 08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August - HK/Börsenfeiertag: Hongkong D I E N S T A G, 20. Oktober 2026 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September *** 08:00 Handelsbilanz September *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum August *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) M I T T W O C H, 21. Oktober 2026 *** 01:50 JP/Handelsbilanz September *** 06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary System beyond the Dollar" 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September *** 08:00 GB/Erzeugerpreise September *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q 15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q *** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im Museum Reinhard Ernst Wiesbaden *** 22:00 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 22. Oktober 2026 *** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09.00 PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate 07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Geschäftsklima Oktober *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q 13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober *** 16:00 US/Index Frühindikatoren September *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q F R E I T A G, 23. Oktober 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK) *** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober *** - FR/Landerrating Frankreich (Moody's), === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com DJG/hab

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October 09, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

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