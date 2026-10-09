MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Hubert Burda Media stellt sich an der Spitze neu auf. Maximilian Preisser übernimmt mit sofortiger Wirkung den neu geschaffenen Posten des Vorstandssprechers, wie das Unternehmen mitteilte. Er soll künftig die strategische Arbeit des Vorstands koordinieren und die Transformation der Unternehmensgruppe vorantreiben. Die einzelnen Vorstandsmitglieder bleiben dabei weiterhin für ihre jeweiligen Geschäftsbereiche verantwortlich. Zu den bekanntesten Burda-Marken zählen "Bunte" und "Focus".

Preisser arbeitet seit 2017 für Burda. Erst in diesem Jahr war der promovierte Jurist in den Vorstand berufen worden. Dort ist er unter anderem für Unternehmensbeteiligungen, Fusionen und Übernahmen sowie Rechtsfragen zuständig.

Burda baut auch deutsches Mediengeschäft um



Burda hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, seine Geschäfte neu zu ordnen. Dabei wurden die beiden Bereiche Media und Equity, also das Mediengeschäft und das Beteiligungsgeschäft, stärker voneinander getrennt.

Auch innerhalb des deutschen Mediengeschäfts gibt es größere Veränderungen. Burda führt den Burda-Verlag und den Digitalpublisher BurdaForward zusammen. Print- und Digitalangebote sollen künftig stärker gemeinsam gesteuert werden. Das betrifft unter anderem die Angebote von "Focus" und "Bunte", die bislang teilweise getrennt organisiert waren.

"Der Vorstand braucht in dieser Phase der Transformation eine starke strategische Klammer", sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Marc Al-Hames. Preisser habe die Neuausrichtung des Konzerns von Anfang an mitgestaltet.

Weitere Wechsel an der Burda-Spitze



Bereits im Sommer hatte es einen Führungswechsel bei Burda gegeben. Zum 1. Juli übernahm Elisabeth Varn die Verantwortung für das deutsche Mediengeschäft. Ihr Vorgänger Jan Wachtel hatte das Unternehmen nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Burda begründete die Trennung damals mit unterschiedlichen Vorstellungen über die strategische Ausrichtung.

Auch die nächste Generation der Unternehmerfamilie spielt inzwischen eine größere Rolle bei Burda. Seit Februar 2025 übernehmen Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda, die Kinder des Verlegers Hubert Burda und der Schauspielerin Maria Furtwängler ("Tatort"), mehr Verantwortung im Konzern./svv/DP/he