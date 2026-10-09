Straßburg (ots) -Reportage von Marine PradelARTE, Frankreich 2026, 51 Min.ErstausstrahlungEin intimer Einblick in das Leben in den USA unter Donald Trump während dessen zweiter Amtszeit: Wer sind die Stars der Maga-Galaxie? Und wie erleben Menschen in einem Latino-Stadtviertel in Washington Trumps Politik?Marine Pradel ist eine freie Korrespondentin, die im Weißen Haus akkreditiert ist. Mit ihrer Familie lebt sie schon seit mehreren Jahren im selben Viertel Washingtons. Seit Donald Trumps Rückkehr an die Macht spürt sie, dass sich etwas im Wesen der amerikanischen Demokratie grundlegend verändert. Sie beschließt, ihr Viertel zu filmen, während ihre Nachbarn - Demokraten und lateinamerikanische Einwanderer - zur Zielscheibe von Trumps Politik werden. Sie begleitet darüber hinaus Maga-Anhänger und Dissidenten der Bewegung über eine lange Zeit. Ob Trump-Fan oder -Gegner: das Leben aller Amerikaner wird durch die aggressive Machtpolitik des US-Präsidenten auf den Kopf gestellt, von seinem unstillbaren Durst nach Rache an denen, die er als seine "Feinde im Inneren" bezeichnet.ZUR REPORTAGEAuf arte.tv: Kollektion "USA: Midterms 2026"Im November wählen die USA einen neuen Kongress. Die Demokraten wollen den Republikanern die Mehrheiten in beiden Kammern abnehmen. Wie steht es um Politik und Gesellschaft in den USA? Unsere Auswahl an Reportagen, Dokumentationen und Hintergrundberichten.ZUR KOLLEKTIONPressekontakt:Manuel SchönungReferent für Presse und PRmanuel.schoenung@arte.tvWeitere Infos zum ARTE-Programm auf presse.arte.tv.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6368357