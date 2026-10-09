Sinkende US-Renditen und Trumps Verzicht auf Angriffe gegen Iran vor den Zwischenwahlen geben dem Edelmetall Auftrieb. Die Unze kletterte zeitweise über 4.200 Dollar. Unter Anlegern gilt die Kopplung an US-Staatsanleihen als Schlüssel, Gewinnmitnahmen sorgen aber für Zurückhaltung.Gold legt zum Wochenschluss kräftig zu. Die Feinunze kletterte am Freitag zeitweise auf 4.207 Dollar und damit auf den höchsten Stand dieser Woche. Zuletzt kostete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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