Der SpaceX-Angriff: Xiaomi: Short-Squeeze | Scheinchen: Take-Two & Schneider E. | Depot: Biotechkauf

Den kurzfistigen OpenAI-Schock scheinen die Märkte schon wieder gut zu verdauen. Die Telekom-Aktien leiden unter dem neuen Vorstoß von SpaceX und die ausgesuchten Scheinchen auf Schneide E. und Take-Two laufen los!Musk greift an: Telekom-Riesen verlieren Milliarden - jetzt einsteigen? Elon Musk will mit SpaceX den US-Mobilfunkmarkt aufmischen. Der Raumfahrtkonzern hat landesweite Frequenzrechte im 800-Megahertz-Band erworben und plant, diese mit seinen Starlink-Satelliten und terrestrischen Mobilfunknetzen zu kombinieren. Damit könnte ein neuer Konkurrent für die etablierten Telekommunikationsriesen entstehen. Die Börse reagierte geschockt: AT&T verlor zeitweise fast acht Prozent, Verizon …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran