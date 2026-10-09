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Markus Weingran
09.10.2026 15:27 Uhr
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(1)

Der SpaceX-Angriff: Xiaomi: Short-Squeeze | Scheinchen: Take-Two & Schneider E. | Depot: Biotechkauf

Den kurzfistigen OpenAI-Schock scheinen die Märkte schon wieder gut zu verdauen. Die Telekom-Aktien leiden unter dem neuen Vorstoß von SpaceX und die ausgesuchten Scheinchen auf Schneide E. und Take-Two laufen los!Musk greift an: Telekom-Riesen verlieren Milliarden - jetzt einsteigen? Elon Musk will mit SpaceX den US-Mobilfunkmarkt aufmischen. Der Raumfahrtkonzern hat landesweite Frequenzrechte im 800-Megahertz-Band erworben und plant, diese mit seinen Starlink-Satelliten und terrestrischen Mobilfunknetzen zu kombinieren. Damit könnte ein neuer Konkurrent für die etablierten Telekommunikationsriesen entstehen. Die Börse reagierte geschockt: AT&T verlor zeitweise fast acht Prozent, Verizon …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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