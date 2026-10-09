EQS-News: 798 Art District / Schlagwort(e): Sonstiges

Beijing Art and Technology Week zieht 1,05 Millionen Besucher in den 798 Art District



09.10.2026 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PEKING, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im 798 Art District tanzten Tänzer gemeinsam mit humanoiden Robotern, Besucher setzten die Geschichte eines künstlichen Menschen Stück für Stück zusammen, und auf öffentlichen Plätzen entfalteten sich digitale Welten. Drei Wochen lang wurde der 798 Art District zu einem Experimentierfeld, um zu zeigen, was passiert, wenn neue Technologien Einzug in die Welt der Kunst und des Alltags halten. Die zweite Beijing Art and Technology Week ging am Mittwoch zu Ende und verzeichnete laut Angaben von 798 innerhalb von 21 Tagen 1,05 Millionen Besucher im Stadtteil. Unter dem Motto "Playable Technology" fanden mehr als 100 Veranstaltungen statt, darunter Aufführungen, Ausstellungen, öffentliche Diskussionen und Kooperationen mit der Industrie. In der Eröffnungswoche traten Tänzer des TAO Dance Theater gemeinsam mit X-Humanoid-Robotern in "Playable Technology:" auf, "Infinite Walk." Anstatt zu zeigen, wozu Maschinen allein fähig sind, untersuchte die Performance, wie menschliche Körper und Robotersysteme aufeinander reagieren könnten. Diese Frage hallte auch in den öffentlichen Räumen des 798 wider. In Baoyang Chens "Yanshis künstlicher Mensch": In der Ausstellung "An Unfinished Dance" halfen die Besucher dabei, mithilfe interaktiver Installationen ein fiktives mechanisches Wesen zu rekonstruieren, und setzten sich dabei mit Fragen der Autonomie von Maschinen und der menschlichen Kontrolle auseinander. Maxim Zhestkovs generative digitale Kunstwerke und "Playscapes" luden das Publikum dazu ein, sich in einer sich ständig verändernden virtuellen Umgebung zurechtzufinden. Über die Aufführungen hinaus untersuchte das Festival, wie sich künstlerisches Experimentieren in praktische Anwendungen umsetzen lässt. Eine Branchenkonferenz am 24. September brachte Künstler, Forscher und Technologieunternehmen zusammen, während eine neue Initiative zur gemeinsamen Entwicklung darauf abzielte, die Räumlichkeiten des Stadtteils in Orte für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien zu verwandeln. Das Festival fand auch außerhalb Chinas statt. Im Vorfeld seiner Eröffnung arbeitete das 798 mit dem österreichischen Ars Electronica Festival an "Airy" zusammen, einer Performance, die Robotik, Tanz und digitale Bildwelt miteinander verbindet. Eine neue Residenzpartnerschaft mit BOUNDED SPACE zielt darauf ab, internationale Kreative in künftige interdisziplinäre Projekte einzubinden. Laut 798 stieg die Besucherzahl am Eröffnungstag im Vergleich zum Vorjahr um 20 %, während während der Feiertage zum Nationalfeiertag fast 400.000 Besuche verzeichnet wurden, was einem Anstieg von etwa 18 % entspricht. Das Festival, das erstmals im Jahr 2025 stattfand, spiegelt einen umfassenderen Wandel im 798 wider: Von einem ehemaligen Industriegelände, das für zeitgenössische Kunst bekannt ist, zu einem Ort, an dem sich künstlerische Ideen, technologische Experimente und öffentliches Leben zunehmend überschneiden. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/beijing-art-and-technology-week-zieht-1-05-millionen-besucher-in-den-798-art-district-302903565.html



09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News