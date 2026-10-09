In einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) sprachen sich 75 Prozent für den unveränderten Erhalt der Solarförderung für Photovoltaik-Dachanlagen. Lediglich 13 Prozent seien für Kürzungen, teilte der Verband am Freitag mit. In einer repräsentativen Umfrage hat Yougov in den vergangenen Tagen 2105 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die Unterstützung für den weiteren Ausbau der Photovoltaik reiche dabei quer durch alle politischen Lager. Dem BSW-Solar zufolge sprachen sich 74 Prozent der Wähler von CDU und CSU für eine unveränderte oder höhere Förderung für Photovoltaik-Dachanlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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