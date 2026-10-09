In einem dringenden Appell an die Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen werden die Unschuldsvermutung, ein ordnungsgemäßes Verfahren und der Schutz des Kindes angeführt. Die entscheidenden Fakten sind die eigenen Aussagen und Unterlagen der thailändischen Regierung.

Seiden Law LLP gibt folgende Erklärung ab: Anklageerhebung im Rahmen einer Pressekonferenz: Ohne Anklage für schuldig erklärt die Familie Yim Leak bittet die UN-Menschenrechtsexperten, Thailand zur Einhaltung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen anzuhalten

Die Anwaltskanzlei Seiden Law LLP, die als globale Rechtsberaterin des kambodschanischen Geschäftsmanns Yim Leak fungiert, gab heute bekannt, dass Jared Genser, internationaler Rechtsberater von Herrn Yim und seiner Ehefrau, zwei UN-Sonderberichterstatter gebeten hat, einen dringenden Appell an die thailändische Regierung zu richten. Die Bitte erfolgt im Namen des Ehepaars und ihres siebenjährigen Sohnes. Darin wird geltend gemacht, dass Thailand gegen seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen verstoßen habe, indem es die Schuld der Familie verkündete, bevor ein Gericht über sie entschieden hatte, und indem es ihr Vermögen, einschließlich der Ersparnisse ihres minderjährigen Sohnes, ohne Anhörung einfror.

Sechs offizielle Erklärungen in neun Monaten. Es wurde vor keinem Gericht Anklage erhoben.

Zwischen Dezember 2025 und September 2026 bezeichneten thailändische Amtsträger Herrn Yim sechsmal als Dreh- und Angelpunkt eines kriminellen Netzwerks: bei zwei Pressekonferenzen unter Vorsitz des thailändischen Regierungschefs, im Repräsentantenhaus sowie in drei Pressemitteilungen der Regierung. Der thailändische Regierungschef erklärte, man habe "festgestellt, dass das Netzwerk Straftaten begangen hat". Auf die Frage nach den Anwälten der Verdächtigen antwortete er: "Egal, wie kompetent ein Anwalt auch sein mag wenn man so offensichtlich gegen das Gesetz verstoßen und den Menschen Schaden zugefügt hat, gibt es keine Möglichkeit, die von dem eigenen Mandanten begangenen Vergehen zu rechtfertigen."

Gegen Herrn Yim oder seine Ehefrau wurde bislang vor keinem Gericht Anklage wegen dieser Vorwürfe erhoben. Keines der beiden Gerichte hat gegen einen der beiden ein Verfahren eingeleitet.

Ohne Anhörung eingefroren. Die Beweise werden erst im Jahr 2027 geprüft.

Zu den in diesem Fall eingefrorenen Vermögenswerten, deren Wert die Regierung mittlerweile auf über 20 Milliarden Baht (mehr als 600 Millionen US-Dollar) beziffert, gehören auch die Vermögenswerte der Familie. Das Vermögen der Familie wurde ohne Vorankündigung oder Anhörung eingefroren. Die Verfügung, in der die Namen der Familienmitglieder aufgeführt waren, gelangte an die Presse, bevor sie der Familie zugestellt wurde. Das Gericht hielt die Sperre aufrecht, nachdem es lediglich den Zeugen der Staatsanwaltschaft angehört hatte in Abwesenheit der Familie -, und wird im Februar 2027, mehr als 14 Monate nach der Sperrung, mit der Beweisaufnahme beginnen.

Die in der Berufung angeführten eigenen Unterlagen der Regierung widerlegen die getroffenen Ankündigungen. Im Protokoll des Ausschusses, der die Einfrierung angeordnet hatte, ist festgehalten, dass ein Mitglied am Tag, bevor die Polizei die Beweislage als "eindeutig" bezeichnete, erklärte, der Zusammenhang zu Herrn Yim sei "daher möglicherweise noch nicht eindeutig". Der Ausschuss fror noch am selben Tag rund 277 Millionen US-Dollar ein.

Einem Sechsjährigen wurde eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr angedroht. Seine Ersparnisse wurden eingefroren.

Die Sperrung betraf ein Sparkonto, das auf den Namen des Sohnes des Paares lief, der zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt war. Als die Familie die Freigabe des Kontos beantragte, nannten die Beamten als einzigen Grund für die Ablehnung, dass das Geld von seinen Eltern stamme. Im Januar 2026 schrieb die Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche persönlich an den Sechsjährigen, lud ihn zur Zeugenaussage vor und warnte ihn, dass die Nichtbefolgung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden könne.

"Bei diesem Einspruch geht es nicht um Schuld. Es geht darum, ob die Regeln eingehalten wurden, zu deren Einhaltung sich jede Regierung verpflichtet hat", sagte Jared Genser. "Wenn Beamte eine Familie von der Medienbühne aus für schuldig erklären, ihr Vermögen einfrieren und einem Sechsjährigen eine Warnung vor einer Freiheitsstrafe zukommen lassen, werden die Unschuldsvermutung und der Schutz von Kindern nicht gewahrt. Thailand ist diese Verpflichtungen freiwillig eingegangen, und wir fordern das Land auf, sich dafür zu verantworten."

"Die wesentlichen Fakten in dieser Akte stammen von den Beamten und aus den Akten der thailändischen Regierung selbst, nicht von uns", sagte Lanny J. Davis, ehemaliger Sonderberater des Präsidenten im Weißen Haus. "Dies ist ein Prozess per Pressekonferenz. Eine Einfrierung von mehr als 20 Milliarden Baht, bei der auch die Ersparnisse eines Kindes betroffen sind, verdient eine öffentliche Stellungnahme. Eine Regierung aufzufordern, Rechenschaft über von ihr unterzeichnete Verträge abzulegen, ist keine Einmischung, sondern entspricht der Funktionsweise dieser Verträge. Kein Land steht über dem Gesetz."

Thailand hat sich 1996 und 1992 zu diesen Standards verpflichtet.

Thailand ist 1996 dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und 1992 dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes beigetreten, und die thailändische Verfassung schützt die Unschuldsvermutung. Sonderberichterstatter senden regelmäßig Mitteilungen dieser Art an Regierungen, und die Regierung wird gebeten, darauf zu antworten. Die Sonderberichterstatter werden entscheiden, ob sie den Einspruch weiterleiten. Der Einspruch stellt Thailands Recht auf die Bekämpfung von Online-Betrug nicht in Frage ein Ziel, das Herr Yim teilt.

Die Forderung: Hören Sie auf, Schuld festzustellen. Gewähren Sie eine Anhörung. Geben Sie die Ersparnisse des Kindes frei.

In dem Appell werden die Sonderberichterstatter gebeten, Thailand aufzufordern, dafür zu sorgen, dass seine Beamten die Familie nicht länger als schuldig für Straftaten darstellen, die von keinem Gericht verhandelt wurden, ihnen die Gründe für Entscheidungen über ihre Anträge mitzuteilen und ihnen die Möglichkeit zu einer Anhörung zu gewähren sowie die Lage ihres Sohnes zu prüfen und seine Ersparnisse freizugeben.

Die Petition finden Sie hier: https://perseus-strategies.com/wp-content/uploads/Yim_Urgent_Appeal_UN_SRs_2026-10-08_with_Annex_3.pdf

Über Seiden Law LLP:

Seiden Law LLP ist der weltweit führende Rechtsberater des kambodschanischen Unternehmers Yim Leak. Die von Robert Seiden gegründete Kanzlei hat eine Vielzahl hochkarätiger nationaler und internationaler Mandanten in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Prozessführung und Reputationsfragen vertreten, darunter auch früherer Mandate für die Trump Organization. https://seidenlaw.com

Über Jared Genser:

Genser ist Managing Director von Perseus Strategies, einer internationalen Anwaltskanzlei. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er als ehrenamtlicher Rechtsbeistand für fünf Friedensnobelpreisträger tätig. Die "New York Times" hat ihn wegen seines Einsatzes für die Befreiung politischer Gefangener weltweit als "The Extractor" bezeichnet. https://perseus-strategies.com/

Über Lanny Davis:

Davis war früher Sonderberater von Präsident Bill Clinton, Berater im Bereich Datenschutz und bürgerliche Freiheiten des republikanischen Präsidenten George W. Bush, Autor sowie Fernsehkommentator bei CNN und anderen Medien. https://www.lannyjdavis.com

Besonderer Hinweis: Falls Sie ein Interview mit Herrn Davis führen möchten, muss Ihre E-Mail Ihre Rückantwort-E-Mail-Adresse enthalten, aus der der Name Ihrer Nachrichtenorganisation hervorgeht. Persönliche Interviews können gewährt werden und richten sich ausschließlich nach dem dringenden Appell, der bei den Sonderberichterstattern der Vereinten Nationen eingereicht wurde.

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