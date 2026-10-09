München (ots) -
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Starke Ränder, schwache Mitte - bleibt das jetzt so?
Die Gäste:
Nathanael Liminski (CDU): Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen
Jan van Aken (Die Linke): Bundestagsabgeordneter, Parteivorsitzender 2024-2026
Marina Weisband: Publizistin und Buchautorin
Cihan Çelik: stellvertretender Chefarzt am Klinikum Darmstadt
Sophie-Marie Schulz: Ressortleiterin Politik der Berliner Zeitung
Sarna Röser: Unternehmerin, Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH
Union und SPD sind mächtig unter Druck. In Sachsen-Anhalt greift die AfD nach der Macht - womöglich mit Hilfe einzelner CDU-Abgeordneter. In Berlin könnte bald die von Antisemitismusvorwürfen belastete Linke unter Elif Eralp regieren - unterstützt von Grünen und SPD. Ändern ganz rechts und ganz links geführte Regierungen das Land von Grund auf? Und zerreißt das die politische Mitte?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR,
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6368388
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Starke Ränder, schwache Mitte - bleibt das jetzt so?
Die Gäste:
Nathanael Liminski (CDU): Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen
Jan van Aken (Die Linke): Bundestagsabgeordneter, Parteivorsitzender 2024-2026
Marina Weisband: Publizistin und Buchautorin
Cihan Çelik: stellvertretender Chefarzt am Klinikum Darmstadt
Sophie-Marie Schulz: Ressortleiterin Politik der Berliner Zeitung
Sarna Röser: Unternehmerin, Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH
Union und SPD sind mächtig unter Druck. In Sachsen-Anhalt greift die AfD nach der Macht - womöglich mit Hilfe einzelner CDU-Abgeordneter. In Berlin könnte bald die von Antisemitismusvorwürfen belastete Linke unter Elif Eralp regieren - unterstützt von Grünen und SPD. Ändern ganz rechts und ganz links geführte Regierungen das Land von Grund auf? Und zerreißt das die politische Mitte?
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