Zürich - Bei der Online-Handelsplattform Ricardo ist es zu einem unbefugten Zugriff auf persönliche Nutzerdaten gekommen. Betroffen seien rund 890'000 Nutzerkonten, teilte die zur SMG Swiss Marketplace Group gehörende Plattform am Freitag mit. Die Sicherheitslücke sei inzwischen vollständig behoben worden. Ricardo hatte am 7. Oktober verdächtige Aktivitäten auf seinen Servern festgestellt und daraufhin umgehend technische Massnahmen zur Sicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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