KI-Boom trifft auf Silberknappheit: Jetzt könnte es richtig eng werden!

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Rechenzentren könnten schon 2027 mehr als zehn Prozent der weltweiten Silbernachfrage im Elektro- und Elektroniksektor ausmachen. Gleichzeitig soll ihre globale Kapazität bis 2030 auf 219 Gigawatt steigen. Unsere Modellrechnung zeigt, welche zusätzliche Nachfrage daraus entstehen könnte und warum sie den angespannten Silbermarkt vor eine neue Belastungsprobe stellt.
Rechenzentren könnten schon 2027 mehr als zehn Prozent der weltweiten Silbernachfrage im Elektro- und Elektroniksektor ausmachen. Gleichzeitig soll ihre globale Kapazität bis 2030 auf 219 Gigawatt steigen. Unsere Modellrechnung zeigt, welche zusätzliche Nachfrage daraus entstehen könnte und warum sie den angespannten Silbermarkt vor eine neue Belastungsprobe stellt.
Rechenzentren werden zum neuen Silbertreiber
Der von Metals Focus erstellte World Silver Survey 2026 erwartet, dass
Rechenzentren 2027 mehr als zehn Prozent der weltweiten Silbernachfrage im Bereich Elektrik und Elektronik verursachen könnten. Für 2026 veranschlagt die Studie den gesamten Bedarf dieses Sektors
auf rund 422,9 Millionen Unzen.
Zehn Prozent davon entsprechen 42,3 Millionen Unzen oder rund 1.316 Tonnen Silber. Als rechnerische Vergleichsbasis für 2027 dient dabei der für 2026 prognostizierte Sektorbedarf. Wie gewaltig diese Menge ist, zeigt das Bowdens-Projekt von Silver Mines: Das Management plant für die ersten fünf Produktionsjahre eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 4,7 Millionen Unzen. Der geschätzte Jahresbedarf der Rechenzentren wäre damit größer als die gesamte geplante Bowdens-Förderung dieser fünf Jahre. Und das könnte erst der Anfang sein.
Von 128 auf 219 Gigawatt
Laut McKinsey könnte der globale Kapazitätsbedarf von Rechenzentren von rund 82 Gigawatt im Jahr 2025 auf 128 Gigawatt im Jahr 2027 und 219 Gigawatt bis 2030 steigen. Die KI-bezogene Kapazität soll sich dabei von 44 auf 156 Gigawatt mehr als verdreifachen.
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