Bitcoin Prognose: Kurs fällt unter 83.000 Dollar, doch Citigroup sieht 113.000 Dollar

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484,9 Millionen Dollar haben Anleger an einem einzigen Tag aus Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen, der stärkste Abfluss seit Juni. Bitcoin fiel am 8. Oktober auf sein Oktober-Tief von 82.347 Dollar, während Brent-Rohöl die Marke von 105 Dollar pro Barrel übersprang. Eine Woche zuvor hatte die Citigroup ihr Kursziel auf 113.000 Dollar angehoben. Die Bitcoin Prognose bleibt zwischen kurzfristiger Panik und langfristiger Zuversicht gespalten. Institutionelle Anleger flüchten, aber die Prognosen der großen Banken zeigen weiter nach oben. Genau in diesem Widerspruch entstehen die Einstiege, über die später niemand mehr spricht.

Oktober 2026: Ölpreis, ETF-Abflüsse und eine Bitcoin Prognose von 113.000 Dollar

Bitcoin eröffnete den 8. Oktober bei 83.275 Dollar und rutschte bis zum Morgen auf 82.347 Dollar, wie Yahoo Finance berichtete. Die Ursache lag im Ölmarkt. Brent-Rohöl stieg auf 105,21 Dollar pro Barrel, weil die Spannungen rund um die Straße von Hormus zunahmen. Anleger verkauften Aktien und Kryptowährungen gleichermaßen. Der Kurs durchbrach den 21-Tage-Durchschnitt bei 83.850 Dollar, der zuvor als technische Unterstützung galt. Es war der tiefste Stand seit zwei Wochen, und das Handelsvolumen stieg deutlich über den Monatsdurchschnitt.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 7. Oktober Nettoabflüsse von 484,9 Millionen Dollar, wie der Bitcoin News Digest berichtete. Der iShares Bitcoin Trust verlor allein 207,7 Millionen Dollar, Fidelity 105,1 Millionen und ARK 21Shares 101,7 Millionen. Es war der erste Tag im Oktober, der die monatliche ETF-Bilanz ins Negative drehte. Seit dem 22. September ist das Open Interest bei Bitcoin um rund zehn Prozent gefallen, von 28,8 Milliarden auf 26,0 Milliarden Dollar, was auf schwindende Risikobereitschaft unter den Derivate-Händlern hindeutet.

Eine Woche zuvor sah die Lage anders aus. Am 5. Oktober notierte Bitcoin noch bei 86.500 Dollar, gestützt von einem schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktbericht, der die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed verstärkte. Am 1. Oktober hatte die Citigroup ihr 12-Monats-Kursziel von 82.000 auf 113.000 Dollar angehoben und fünf Milliarden Dollar an frischen ETF-Zuflüssen prognostiziert. Das Allzeithoch von 126.200 Dollar aus dem Oktober 2025 bleibt in Reichweite. Historisch bringt der Oktober im Schnitt 14,4 Prozent Rendite für Bitcoin, und sechs der letzten acht Oktobermonate endeten positiv.

Pepeto: Was die Lücke zwischen 82.000 und 113.000 Dollar für Presale-Käufer bedeutet

Die Citigroup sieht Bitcoin bei 113.000 Dollar, der aktuelle Kurs liegt bei 82.000 Dollar. Diese Lücke von 37 Prozent zeigt, wie viel Bewegung der Markt erwartet. Doch die größten Renditen jedes Zyklus entstehen nicht bei den großen Coins, sondern bei Projekten, die noch vor ihrem Listing stehen.

Genau dort steht Pepeto. Der Presale hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten, und jede neue Runde füllt sich schneller als die vorherige. Pepeto ist nicht einfach ein Token im Verkauf, sondern ein Projekt mit funktionierender Technik. Es betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum verbindet. Jede Übertragung dauert weniger als eine Minute und kostet nichts.

Andere Bridges berechnen zwischen 15 und 50 Dollar pro Transfer und können Gelder über Stunden einfrieren. Pepeto überträgt kostenlos, ohne dass Dritte die Mittel berühren. Wer sich vor betrügerischen Token schützen möchte, nutzt den integrierten Sicherheitsscanner. Dieser prüft 42 Risikopunkte pro Vertrag und führt einen Testhandel auf einer Kopie der Blockchain durch. Das Ergebnis ist eine Bewertung von 0 bis 100.

PepetoSwap ist bereits aktiv und bietet Handel ohne Gebühren, automatische Kaufpläne und Schutz gegen Frontrunning. Das Gesamtangebot ist fest auf 420 Billionen Token begrenzt, ohne die Möglichkeit, neue zu erstellen. Bevor der Presale startete, hat SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage vertrauen können. Der Mitgründer ist dieselbe Person, die hinter dem ersten Pepe-Token steht, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Kernteam.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt langfristig positiv, doch bei einem Kurs von 82.000 Dollar ist das Vervielfachungspotenzial begrenzt. Die größten Renditen erzielen Anleger, die vor dem Listing in junge Projekte einsteigen. Wer bei Bitcoin, Solana oder dem ersten Pepe-Token früh dabei war, kennt dieses Muster. Pepeto befindet sich genau in dieser Phase, und die offizielle Pepeto-Website zeigt noch den aktuellen Presale-Preis. Jede neue Stufe kostet mehr, und nach dem Listing entscheidet der Markt. Wer heute zögert, beobachtet morgen die Gewinne anderer, statt sie selbst zu erzielen.

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Häufig gestellte Fragen

Wie bewerten Analysten den Bitcoin-Kurs im Oktober 2026?

Die Citigroup sieht Bitcoin bei 113.000 Dollar binnen zwölf Monaten. Der Kurs liegt nach dem jüngsten ETF-Abfluss von fast 500 Millionen Dollar aktuell bei rund 82.300 Dollar.

Was ist Pepeto und warum wächst der Presale?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Bridge, einen Sicherheitsscanner und eine gebührenfreie Börse. SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft, der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.