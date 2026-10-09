Musks Raumfahrtunternehmen sichert sich Lizenzen für das 800-Megahertz-Band und will damit gewöhnliche Smartphones versorgen. Für AT&T, Verizon und T-Mobile US bedeutet das kräftige Kursverluste. Anleger zweifeln, ob das Konzept in dicht bebauten Städten funktioniert - und wann es überhaupt Folgen für das Geschäft hätte.Ein Frequenzkauf aus dem Hause SpaceX erschüttert die US-Mobilfunkbranche. Die Aktie von AT&T fiel im frühen US-Handel am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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