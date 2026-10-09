Seit mittlerweile fast vier Jahren baut Xpeng den G9, letztes Jahr bekam er das erste Facelift und dieses Jahr einen großen Bruder: Den G9L. Dieser wird bereits im chinesischen Heimatmarkt verkauft und soll nun bald auch nach Europa kommen. Xpeng stellt das Riesen-SUV auf dem Pariser Autosalon vor und veröffentlicht auch erst dann alle Details. Wir durften vorab schonmal Platz nehmen und beschränken uns hier deshalb auf unseren ersten Eindruck.Den vollständigen Artikel lesen ...
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