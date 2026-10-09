Microsoft und Nvidia stellen neue KI-PCs für lokale Anwendungen vor

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Mit dem neuen Surface Laptop Ultra rückt Microsoft lokale KI-Nutzung stärker in den Mittelpunkt der Windows-Strategie.



Microsoft hat gemeinsam mit Nvidia eine neue Gerätegeneration für KI-Anwendungen vorgestellt und dabei den neuen Surface Laptop Ultra in den Mittelpunkt gerückt. Nach Angaben von Microsoft ist das Gerät mit dem neuen Nvidia RTX Spark ausgestattet und soll insbesondere anspruchsvolle lokale KI-Anwendungen, Entwicklungsumgebungen und kreative Workflows auf dem Endgerät ermöglichen. Damit unterstreicht Microsoft seine Strategie, Windows stärker als Plattform für sogenannte KI-Agenten und für eine Kombination aus lokaler und cloudbasierter Rechenleistung auszubauen. Technisch positioniert Microsoft das neue Modell im oberen Leistungssegment. Der Surface Laptop Ultra soll je nach Konfiguration mit bis zu etwa 128 GB Unified Memory ausgestattet werden und laut Hersteller rund 1 Petaflop KI-Rechenleistung erreichen. Der Einstiegspreis liegt laut Microsoft bei ca. 2.600 US-Dollar, die Auslieferung soll ab etwa 16. Oktober beginnen. Ergänzend wurde mit der Surface RTX Spark Dev Box ein weiteres Gerät für Entwickler vorgestellt, dessen Preis bei rund 6.000 US-Dollar liegt.



Für Nvidia ist die Ankündigung ein weiterer Schritt, die eigene Technologie stärker in PCs für lokale KI-Nutzung zu verankern. Microsoft wiederum verbindet die neue Hardware mit seiner breiter angelegten Windows-Initiative für "Hybrid Intelligence", bei der Anwendungen je nach Bedarf lokal auf dem Gerät oder in der Cloud ausgeführt werden sollen. Die Vorstellung zeigt damit vor allem, dass beide Unternehmen den Markt für leistungsfähige KI-PCs künftig stärker adressieren wollen.







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Quelle: HSBC









Microsoft hat gemeinsam mit Nvidia eine neue Gerätegeneration für KI-Anwendungen vorgestellt und dabei den neuen Surface Laptop Ultra in den Mittelpunkt gerückt. Nach Angaben von Microsoft ist das Gerät mit dem neuen Nvidia RTX Spark ausgestattet und soll insbesondere anspruchsvolle lokale KI-Anwendungen, Entwicklungsumgebungen und kreative Workflows auf dem Endgerät ermöglichen. Damit unterstreicht Microsoft seine Strategie, Windows stärker als Plattform für sogenannte KI-Agenten und für eine Kombination aus lokaler und cloudbasierter Rechenleistung auszubauen. Technisch positioniert Microsoft das neue Modell im oberen Leistungssegment. Der Surface Laptop Ultra soll je nach Konfiguration mit bis zu etwa 128 GB Unified Memory ausgestattet werden und laut Hersteller rund 1 Petaflop KI-Rechenleistung erreichen. Der Einstiegspreis liegt laut Microsoft bei ca. 2.600 US-Dollar, die Auslieferung soll ab etwa 16. Oktober beginnen. Ergänzend wurde mit der Surface RTX Spark Dev Box ein weiteres Gerät für Entwickler vorgestellt, dessen Preis bei rund 6.000 US-Dollar liegt.Für Nvidia ist die Ankündigung ein weiterer Schritt, die eigene Technologie stärker in PCs für lokale KI-Nutzung zu verankern. Microsoft wiederum verbindet die neue Hardware mit seiner breiter angelegten Windows-Initiative für "Hybrid Intelligence", bei der Anwendungen je nach Bedarf lokal auf dem Gerät oder in der Cloud ausgeführt werden sollen. Die Vorstellung zeigt damit vor allem, dass beide Unternehmen den Markt für leistungsfähige KI-PCs künftig stärker adressieren wollen.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





