XRP News heute: Kurs fällt 7 % auf 1,41 Dollar, doch Ripple erobert die Wall Street

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7 Prozent in drei Tagen: XRP fiel von 1,52 Dollar auf 1,41 Dollar, und der RSI auf dem 4-Stunden-Chart sank auf 29,47 unter die überverkaufte Schwelle von 30. Dieses Niveau wurde zuletzt bei 1,05 Dollar gesehen, Monate bevor die letzte große Rallye begann. Die XRP News dieser Woche offenbaren einen Markt, der bei den Kursen schwächelt, aber bei den Fundamentaldaten auflädt. Ripple Prime verdient jetzt Geld mit gehebelten Aktien-ETFs, ein Geschäft, das bisher nur Großbanken gehörte. Gleichzeitig braucht XRP bei seiner Marktkapitalisierung enormes Kapital für jede Verdopplung. Wo liegt der größere Hebel?

XRP News: RSI auf Tiefstand, während Ripple die Wall Street aufrollt

XRP startete den Oktober bei 1,52 Dollar und fiel bis zum 8. Oktober auf 1,41 Dollar, wie The Crypto Basic berichtete. Der 4-Stunden-RSI rutschte auf 29,47 unter die überverkaufte Marke von 30, ein Niveau, das zuletzt bei einem Kurs von 1,05 Dollar erreicht wurde. Der breitere Kryptomarkt litt unter Bitcoin-ETF-Abflüssen von 487 Millionen Dollar, die den gesamten Sektor nach unten zogen.

Gleichzeitig baut Ripple Prime seine Wall-Street-Präsenz aus. Die Sparte verdient Gebühren mit der Finanzierung gehebelter Aktien-ETFs, wie U.Today und das Wall Street Journal berichteten. Ripple Prime entstand aus der Übernahme von Hidden Road für 1,25 Milliarden Dollar und verdreifachte seitdem seinen Umsatz. 57 Prozent des gesamten XRP-Angebots liegen im Gewinn, der höchste Wert seit neun Monaten.

Die XRPL-Amendments PermissionDelegation und BatchV1_1 aktivieren sich am 8. und 9. Oktober und schalten neue Funktionen für institutionelle Nutzer frei. Ripple bewegte am selben Tag 200 Millionen XRP zwischen eigenen Wallets, ein Vorgang, der die Aufmerksamkeit der Community auf sich zog. Die Firma Evernorth verschob ihren Nasdaq-Start unter dem Ticker XRPN auf den 12. Oktober. Polymarket gibt XRP eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit, den Oktober über 1,40 Dollar zu beenden. Doch selbst ein Durchbruch über 1,60 Dollar ändert nichts daran, dass ein Coin dieser Größe den gesamten Markt braucht, um sich zu verdoppeln. Der wirklich große Hebel liegt woanders.

Warum Pepeto gerade in dieser Marktphase auffällt

Ripples Wall-Street-Vorstoß beweist, dass institutionelles Kapital den Kryptomarkt für ernst nimmt. Wenn große Spieler einsteigen, steigt die Liquidität im gesamten Sektor. Genau in solchen Phasen entfalten Presale-Projekte ihr stärkstes Potenzial, weil der Kapitalfluss auch die kleineren Coins erreicht, sobald sie an Börsen listen.

Pepeto sammelte mehr als 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis von je 0,000000188 Dollar ein, während der breite Markt fiel. Das Team lieferte drei funktionierende Werkzeuge: eine gebührenfreie Börse, eine Multi-Chain-Bridge und einen Sicherheitsscanner. Die Bridge bewegt Token über fünf große Blockchains, darunter Ethereum, Solana und BNB Chain, in weniger als einer Minute.

Token werden auf der Quell-Chain gesperrt und auf der Ziel-Chain geprägt, ohne Wrapping. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token bleibt bei jedem Transfer unverändert. PepetoSwap arbeitet mit null Handelsgebühren. Bei einem Tausch über 100.000 Dollar berechnet Uniswap 300 Dollar, PepetoSwap berechnet nichts.

Die Plattform verarbeitete im Test 50 Millionen Dollar tägliches Volumen und wächst weiter. SolidProof prüfte und bestätigte jede Zeile des Codes in einem vollständigen Audit, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Im Team arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte mit direkter Branchenerfahrung.

Der Mitgründer steht hinter dem originalen Pepe-Token, der ohne jedes Produkt einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar erreichte. Diesmal sind die Werkzeuge bereits vor dem Listing einsatzbereit. Jede neue Phase hebt den Einstiegspreis an, und der aktuelle Presale-Preis ist der günstigste Zugang, der vor dem Listing noch offen steht. Der Abstand zwischen diesem Preis und dem ersten Börsenkurs ist das Renditepotenzial, und er wird mit jeder Phase kleiner.

Fazit

Ripple erobert die Wall Street und der RSI signalisiert eine mögliche Wende. Doch selbst wenn XRP die 1,60-Dollar-Marke durchbricht, bleibt das Renditepotenzial bei einem Coin dieser Größe begrenzt. Der Pepe-Coin verwandelte kleine Einsätze in beachtliche Renditen, ohne ein einziges Produkt. Pepeto bringt diesmal funktionierende Werkzeuge, einen auditierten Code und denselben Mitgründer mit. Der Presale ist über die offizielle Pepeto-Website erreichbar. Wer jetzt einsteigt, kauft zum niedrigsten Preis vor dem Listing, und 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass tausende Anleger genau das bereits getan haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News heute?

XRP fiel auf 1,41 Dollar, und der RSI erreichte mit 29,47 den überverkauftesten Stand seit 1,05 Dollar. Ripple Prime dringt mit gehebelter ETF-Finanzierung in die Wall Street ein.

Warum beobachten Trader Pepeto?

Pepeto überschritt 10,38 Millionen Dollar im Presale mit einer gebührenfreien Börse und einem Token zum Presale-Preis. Der Zugang ist über die offizielle Pepeto-Website möglich, und das Renditepotenzial entfaltet sich beim Listing.