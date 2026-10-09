Die Nel-ASA-Aktie steht vor einem wichtigen Termin. Am 15. Oktober legt der norwegische Wasserstoffspezialist seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Zuletzt sorgten neue Aufträge aus dem Marinegeschäft zwar für positive Nachrichten, an der Börse blieb die Reaktion jedoch verhalten. Jetzt richtet sich der Blick darauf, ob der Auftragseingang auch operativ neue Impulse liefert.Aktie nahe Jahrestief Zum Wochenschluss notiert die Nel Asa-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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