Weinfelden (ots) -
Lidl Schweiz ruft aktuell die Produkte SOUPE DE CHALET und MACARONIS DE CHALET mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.10.2026 öffentlich zurück.
Da die erforderliche Kühltemperatur stellenweise überschritten wurde, ist ein vorzeitiger Verderb der Ware möglich. Daher sollten Kundinnen und Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte keinesfalls verzehren.
Die betroffenen Produkte SOUPE DE CHALET und MACARONIS DE CHALET wurden bei Lidl Schweiz in den aufgeführten Filialen verkauft. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Die betroffenen Filialen sind:
Payerne
Noville
Spiez
Bulle
Reconvillier
Martigny
Gwatt
Genf
Bützberg
Matran
Aigle
Romont
Von dem Rückruf sind ausschliesslich die Produkte SOUPE DE CHALET und MACARONIS DE CHALET mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.10.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
Lidl Schweiz entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Pressekontakt:
Kontakt Lidl Schweiz:
Medienstelle
Dunantstrasse 15
8570 Weinfelden
Tel.: +41 (0)71 627 82 00
E-Mail: media@lidl.ch
Original-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100942858
Lidl Schweiz ruft aktuell die Produkte SOUPE DE CHALET und MACARONIS DE CHALET mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.10.2026 öffentlich zurück.
Da die erforderliche Kühltemperatur stellenweise überschritten wurde, ist ein vorzeitiger Verderb der Ware möglich. Daher sollten Kundinnen und Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte keinesfalls verzehren.
Die betroffenen Produkte SOUPE DE CHALET und MACARONIS DE CHALET wurden bei Lidl Schweiz in den aufgeführten Filialen verkauft. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Die betroffenen Filialen sind:
Payerne
Noville
Spiez
Bulle
Reconvillier
Martigny
Gwatt
Genf
Bützberg
Matran
Aigle
Romont
Von dem Rückruf sind ausschliesslich die Produkte SOUPE DE CHALET und MACARONIS DE CHALET mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.10.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
Lidl Schweiz entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
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8570 Weinfelden
Tel.: +41 (0)71 627 82 00
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