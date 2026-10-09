elumeo SE,
Berlin
ISIN: DE000A11Q059
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 14. Oktober 2026
Frankfurt am Main, den 09. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Berlin
ISIN: DE000A11Q059
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 14. Oktober 2026
Frankfurt am Main, den 09. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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