Gold und Goldminen im Zinsstress: Warum der Safe-Haven-Ausbruch scheitert und wie die Statik am Optionsmarkt die Kurse blockiert. Gold auf Jahressicht im Minus Trotz eines steigenden MOVE-Index, sichtbarem Druck im Bankensektor und massivem Zinsstress am Anleihemarkt verweigern Gold und die entsprechenden Minenwerte den klassischen Safe-Haven-Ausbruch. Im Gegenteil: Der Spot-Goldpreis durchlief eine spürbare Korrektur und oszilliert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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